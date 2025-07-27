فيديو.. طريقة حجز تذاكر القطارات أون لاين عبر تطبيق السكة الحديد

الأحد 27 يوليه 2025

08:29 م الأحد 27 يوليه 2025

كتب- محمد نصار:

أتاحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إمكانية حجز تذاكر القطارات إلكترونيًا من خلال التطبيق الرسمي للهيئة عبر الهواتف الذكية.

خطوات الحجز:

1. تحميل تطبيق "ENR" من المتجر الإلكتروني المناسب لهاتفك.

2. إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول إذا كان لديك حساب مسبق.

3. اختيار محطة القيام والوصول، وتحديد تاريخ السفر.

4. اختيار القطار المناسب من بين الخيارات المتاحة.

5. تحديد عدد المقاعد وفئة التذكرة.

6. إتمام الدفع الإلكتروني عبر الوسائل المتاحة.

7. استلام التذكرة الإلكترونية على التطبيق أو البريد الإلكتروني.

روابط تحميل التطبيق:

- على متجر Google Play (للأندرويد):

اضغط هنا لتحميل التطبيق

- على App Store (للآيفون):

اضغط هنا لتحميل التطبيق

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