كتبت- داليا الظنيني:

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة تولي أولوية قصوى لمبادئ الاستدامة والكفاءة التشغيلية لضمان عبور آمن وسريع للسفن.

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن القناة تتيح عبور السفن من الشمال إلى الجنوب في 11 ساعة فقط، موضحًا أن العمل على مدار الساعة بمستوى خدمة عالٍ يسهم في استقرار سلاسل الإمداد العالمية.

وأضاف "ربيع"، أن استخدام طريق رأس الرجاء الصالح البديل يطيل زمن الرحلة 15 يومًا ويزيد الانبعاثات الكربونية، مؤكدًا أن قناة السويس وفرت 55 مليون طن من الانبعاثات عام 2023.

وتابع: "من بين 26,400 سفينة مرت العام الماضي، لم تسجل سوى 17 حادثة بسيطة تم التعامل معها خلال 45 دقيقة كحد أقصى، وهو معدل يعد الأفضل عالميًا".

وكشف رئيس الهيئة، عن امتلاك القناة لأكبر مركز محاكاة بحري في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أنه يدرّب المرشدين والبحارة ويستقبل متدربين أجانب، مؤكدًا أن الكوادر المدربة هي سر التميز التشغيلي للقناة.

وفي محور آخر، أوضح ربيع أن مشروع قناة السويس الجديدة شكل نقطة تحول كبرى، مبينًا أنه رفع الطاقة الاستيعابية من 42 إلى 75 سفينة يوميًا، ومكن من عبور سفن عملاقة تحمل 24,000 حاوية.

وأضاف أن مشروع تطوير القطاع الجنوبي شمل ازدواج 10 كم إضافية في بحيرة التمساح، ليصبح الطول المزدوج 82 كم، مع توسيع وتعميق 30 كم أخرى.

وأكد أن هذه المشروعات نفذتها الهيئة بأيدي مصرية وتمويل ذاتي، مشددًا على أن هذه التطويرات تعزز موقع مصر كمركز لوجستي عالمي.