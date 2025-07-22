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ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة

09:00 ص الثلاثاء 22 يوليه 2025

طقس حار

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كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد البلاد خلال الفترة المقبلة استمرار الارتفاع التدريجي بقيم درجات الحرارة على معظم الأنحاء إذ يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر.

وأوضحت الأرصاد أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد الإحساس بزيادة قيم درجات الحرارة عن معدلاتها بحوالي 4:3 درجات.

وأشارت الأرصاد إلى أن البلاد ستشهد اليوم الثلاثاء 22 يوليو شبورة مائية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تكون كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وسيناء ونشاط لحركة الرياح على معظم الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد البلاد بداية من الأربعاء 23 يوليو وحتى الأحد 27 يوليو شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى و نشاط لحركة الرياح على أغلب الأنحاء.

الطقس

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