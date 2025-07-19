كتب- أحمد الجندي:

وجه خلف الزناتي نقيب المعلمين خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية لنقابة المهن التعليمية، التى عقدت صباح اليوم السبت 19 يوليو 2025 ، بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، الشكر والعرفان إلى محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وهو الرجل الذي أحدث نهضة سريعة ، وحرك ماءً راكداً في أنهارنا التعليمية وقنواتنا الإدارية فأعاد للمدارس كيانها، ورد إليها أبنائها واقتحم مشكلة العجز بجسارة، واستطاع وضع حلول عملية سريعة ونفذها بجداره وهو من اللحظة الأولى يتصل اتصالاً دائماً بالنقابة ويتبادل معنا الرؤى بهدف التوافق المستمر والتوصل لكل ما يحقق مصلحة المعلم والمتعلم.

وأضاف نقيب المعلمين، أن وزير التربية والتعليم، كان حريصاً على حضور هذه الجمعية العمومية للنقابة اليوم ، لمكانتكم عنده إلا أن ارتباطا بالغ الأهمية قد حال دون تحقيق ذلك.

وأكد الزناتي، أن نقابة المعلمين على تواصل مستمر مع وزارة التربية والتعليم، باعتبارها حلقة وصل وثيقة الصلة بين صانع القرار والمعلم، وبين المدرسة والأسرة، بما يضمن أن تظل مصلحة الطالب محوراً لكل جهد وتطوير.

وقال إن النقابة كانت حاضرة بفاعلية ومسؤولية في جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع البكالوريا المصرية، حيث قدمت رؤيتها المستندة إلى خبرة ميدانية عريضة، وعبرت عن ملاحظات جوهرية ومقترحات بناءة ، حازت على الاهتمام والتقدير، وأخذ بها القائمون على المشروع عند مراجعة عدد من محاوره قبل اعتماده من مجلس النواب ، قائلا :اننا من خلال مناقشاتنا مع الوزير والحوار المجتمعي الذي أدرناه في نقابتنا مع المعلمين واستطلاع الآراء، كنا إيجابيين فى مناقشة المقترح.

ودعا خلف الزناتي جموع المعلمين لمساندة ودعم منظومة البكالوريا المصرية، التى تعد نقلة كبيرة تحقق المعادلة الصعبة ، بالوصول للجامعة دون ارهاق نفسى للأسرة المصرية ، وتتضمن تخفيف لعدد المواد مما يجعل عملية الاستيعاب سهله ، ومما أعجبني أشد الاعجاب في هذا المشروع هو انقاذه لأبنائنا أصحاب الظروف والعثرات الذين تهاجمهم مواقف تؤثر على نتائجهم ومن ثم تقضي على مستقبلهم - فجاء المشروع ليفتح لهم باباً جديداً من الأمل بتعدد المحاولات الامتحانية.

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