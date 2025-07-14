مدبولي يبحث إنشاء شبكة رعاية صحية ذكية في الإسكندرية

كتب- محمد سامي:

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارته لمحافظة الإسكندرية بعقد اجتماع لمتابعة جهود انضمام المحافظة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تم استعراض مقترح لإنشاء شبكة رعاية صحية متكاملة بالتعاون بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وحضر الاجتماع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، والمهندسة أميرة صلاح عبدالحكيم، نائب المحافظ، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إلى جانب عدد من ممثلي اتحاد الغرف التجارية والمستثمرين.

شبكة رقمية ذكية بـ70 عيادة لتغطية الإسكندرية بالكامل

وخلال الاجتماع، قدّم المهندس أحمد طارق، ممثل التحالف الاستثماري، عرضًا تفصيليًا لمشروع إنشاء شبكة رعاية صحية ذكية تضم 70 عيادة رقمية موزعة على مختلف أحياء الإسكندرية، باستثمارات تتجاوز مليار جنيه.

تهدف الشبكة إلى تقديم خدمات أولية ووقائية وتشخيصية عالية الجودة، وتُعد خطوة نحو فتح آفاق جديدة للسياحة العلاجية من الإسكندرية إلى دول أفريقيا والمنطقة.

وأوضح أن 35 عيادة سيتم تمويلها بالكامل من قبل التحالف الاستثماري بقيادة المحافظة وغرفة تجارة الإسكندرية، بينما يتم تمليك 35 عيادة أخرى لمجموعات من الأطباء المصريين (3-4 أطباء لكل وحدة)، بما يعزز التمكين المهني ويوسع قاعدة الملكية المحلية.

دعم ذكي بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

وأشار طارق إلى أن المشروع يعتمد على الذكاء الاصطناعي في أنظمة الحجز، والتشخيص، ودعم اتخاذ القرار الطبي والإداري، مؤكدًا أهمية دور الوزارات المعنية وهيئة التأمين الصحي ووزارة الاتصالات في دعم البنية التحتية الرقمية وربط المنتفعين بالمنظومة، مع توفير البيانات والتطبيقات اللازمة.

وأكد أن هناك خطة تمويل احتياطية لضمان استمرارية المشروع في حال تعثّر أي من الأطباء الشركاء، مما يضمن التنفيذ الكامل دون تأخير.

مدبولي: المشروع نموذج قابل للتكرار في محافظات أخرى

في ختام الاجتماع، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن دعمه الكامل للمشروع، مؤكدًا موافقته على المقترح، وموجهًا بعقد اجتماع عاجل لمناقشة الخطة التنفيذية بحضور وزير الصحة ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية.

كما طالب بإعداد خطة تنفيذية واقعية وواضحة لبدء التنفيذ في أقرب وقت ممكن.

من جانبه، أشار محافظ الإسكندرية إلى أن المحافظة تواصلت بالفعل مع شركات تكنولوجيا عالمية لإعداد البنية التحتية للمشروع، وأكد التزامها بالمعايير التي حددتها هيئة التأمين الصحي الشامل لضمان أعلى مستويات الجودة.

وأكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن المشروع يمثل نموذجًا للتعاون بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه قابل للتطبيق في محافظات أخرى حال نجاحه.

كما أشار الدكتور عماد عبدالوهاب إلى أن نجاح المشروع من شأنه تسريع دمج المواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن المشروع لا يمثل بنية تحتية فحسب، بل هو نقلة نوعية في مستقبل الرعاية الصحية في مصر، من حيث الجودة والتقنية والتكامل المؤسسي.