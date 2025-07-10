نائبة تطالب بضوابط لإنذارات الطاعة: آلاف السيدات يعانين

كتب- نشأت علي:

طالبت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بضرورة وضع حد لمعاناة العديد من السيدات بسبب الإنذارات بالطاعة، مؤكدة أن بعض الأزواج يلجأون لاستخدام هذا الإجراء دون مراعاة لحقوق الزوجة أو ظروفها.

وأوضحت النائبة، في تصريحات صحفية، أن عددًا كبيرًا من السيدات يتعرضن لأزمات حقيقية نتيجة ما يُعرف بـ"بيت الطاعة"، إذ تلجأ كثير من الزوجات إلى مغادرة منزل الزوجية بسبب سوء المعاملة أو الإهانة أو الامتناع عن الإنفاق، ليقابل ذلك بإجراء قانوني من الزوج يُجبرها على العودة دون رضاها.

وقالت: "الزوج قد يوجه إنذار طاعة رغم علمه بما تعانيه زوجته من إساءة ومعاملة غير آدمية، ما يؤدي إلى مضاعفة معاناة المرأة نفسيًا واجتماعيًا".

وأكدت "سلامة" أنها سبق وتقدمت باقتراح برغبة إلى مجلس النواب بشأن هذا الملف، تطالب فيه بـتعديل القواعد المنظمة لإنذارات الطاعة، ووضع ضوابط قانونية صارمة تضمن عدم استغلالها بشكل يضر بالمرأة ويهدر كرامتها.

واختتمت عضو مجلس النواب تصريحاتها بالتأكيد على أهمية حماية حقوق المرأة داخل الحياة الزوجية، وضرورة تحديث التشريعات المرتبطة بالأحوال الشخصية بما يحقق التوازن والعدالة بين الطرفين، ويمنع أي شكل من أشكال الإجبار أو الإكراه في العلاقة الزوجية.

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