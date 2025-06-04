مدبولي: موافقة رئاسية على تسهيل إجراءات الاستثمار

كتب- أحمد الجندي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة حصلت على موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تنفيذ خطوات جادة نحو تشجيع الاستثمار وتيسير الإجراءات الخاصة بالقطاع الخاص والمستثمرين، وذلك خلال اجتماع عُقد مؤخرًا بحضور عدد من الوزراء.

وأشار مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، إلى أن اللقاء تضمن عرض مقترحات لتسهيل مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات، مضيفًا أن هناك توجهًا واضحًا من الدولة لتذليل العقبات أمام المستثمرين؛ بما ينعكس إيجابيًّا على الاقتصاد الوطني.

وأوضح رئيس الوزراء أنه عقب اللقاء الرئاسي بيوم تم عقد اجتماع مع وزير قطاع الأعمال العام، جرى خلاله استعراض موقف الشركات التابعة للوزارة؛ وعلى رأسها الشركة القابضة للغزل والنسيج، ومناقشة الخطوات الجارية في خطة التطوير الشاملة لهذا القطاع الحيوي.

وأضاف مدبولي أنه تم افتتاح المرحلة الأولى من تطوير الشركة القابضة للغزل والنسيج في ديسمبر الماضي، مؤكدًا أن العمل يسير وفق جدول زمني محدد؛ حيث من المقرر الانتهاء من المرحلة النهائية بحلول مارس من العام المقبل 2026.

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