التقديم غدًا.. ننشر شروط التقدم للكليات العسكرية

الإعـلان عن قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية ا

كتب- محمد سامي:

أعلنت القوات المسلحة بدء تسجيل البيانات الإبتدائية للراغبين في التقدم للكليات العسكرية على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيـق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على(الإنترنت) وهو( tansiq. mod. gov. eg ) إعتباراً من غدًا الثلاثاء الموافق 01/ 07 / 2025 وحتى يوم الجمعة الموافق 29/08/ 2025 وسيتم تحديد ميعاد الحضور لسحب الملف إلكترونياً.

ويكون فتح باب سحب الملفات من مكتب التنسيق بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية بالقيادة الإستراتيجية إعتباراً من يــــــــوم السبت الموافـــــــــــق 05 / 07 / 2025 وحتى يــــــوم الخميـــس الموافـــــق 04 /09 /2025 م.

وصـدق الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عـن قبول دفعـة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية والتى تضم كليات ( حربية – بحرية – جوية – دفاع جوى) والكليات العسكرية ( الكلية الفنية العسكرية – كلية الطب بالقوات المسلحة – الكلية العسكرية التكنولوجية ) مـن حملـة الثانويـة العـامـة والثانوية الأزهريّة والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية ومـــا يعادلها وخريجي الجامعات المصرية الحكومية والخاصة حملة المؤهلات العليا " محاربين " دفعة أكتوبر 2025.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده الفريق / أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ومدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية وذلك بمكتب تنسيق القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية بالقيادة الإستراتيجية

الشروط العامة للقبول بالكلية الحربية

(لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها – والمحاربين)

أن يكون الطالب مصري الجنسية ومن أبوين وجدين مصريين (وليس عن طريق التجنس)، وألا يكون الطالب أو أحد أبويه قد حصل على جنسيات أخرى.

أن يكون الطالب حاصلًا على:

شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو

شهادة الثانوية الصناعية (نظام 3 أو 5 سنوات)، أو

مؤهل جامعي

وذلك بشرط أن يكون المؤهل قد تم الحصول عليه خلال عامي 2024 أو 2025.

إذا كان حاصلًا على شهادة الثانوية العامة عام 2024، يجب أن يكون مقيدًا بإحدى الجامعات أو المعاهد المصرية.

ألا يكون قد صدر ضده حكم جنائي أو في جريمة مخلة بالشرف.

أن يكون حسن السير والسلوك.

ألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج، ويتعهد بعدم الزواج خلال فترة الدراسة بالكلية.

ألا يكون قد استقال أو فُصل تأديبيًا من أي جهة تعليمية (عسكرية أو مدنية).

ألا يكون قد تم إعفاؤه طبيًا من الخدمة العسكرية.

الحد الأدنى للطول:

170 سم لجميع الكليات العسكرية.

158 سم للكلية الجوية فقط.

أن يجتاز الطالب:

اختبار السمات الشخصية.

الكشف الطبي وفقًا لمعايير القوات المسلحة.

اختبار اللياقة البدنية.

اختبار قفزة الثقة من ارتفاع 7.5 متر، بدون تردد، ومن أول مرة، خلال 3 ثوان من إصدار الأمر.

الاختبارات النفسية.

اختبار المعلومات العامة بتفوق.

الاختبار التفضيلي حسب الكلية (إنجليزي – حاسب آلي – رياضيات – فيزياء – كيمياء – أحياء).

التحاليل الطبية المتقدمة.

الاختبار الرياضي المتقدم.

الاختبار الشخصي (كشف الهيئة).

يتم معادلة المجموع لطلاب الشهادات الأجنبية والثانوية الأزهرية.

يتعهد الطالب بتقديم مستندات صحيحة طوال فترة تواجده بالكلية.

يشترط أن يكون المؤهل الجامعي من الجامعات الحكومية أو الخاصة فقط (ولا يُعتد بالمعاهد العليا أو الأكاديميات).

يتم التعامل مع الطالب الجامعي داخل الكلية بناءً على درجته العلمية العسكرية، وليس المؤهل المدني.

يُسمح لـ:

الضباط الاحتياط

وأفراد القوات المسلحة بالخدمة

بالتقدم بنفس الشروط والضوابط.