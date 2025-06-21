مع بداية فصل الصيف.. الأرصاد تقدم نصائح مهمة للتعامل مع الطقس الحار

كتب- محمد سامي:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الصيف بدأ رسميًا اليوم من الناحية الفلكية، مشيرة إلى أن الأيام القادمة ستشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، خاصة مع دخول شهري يوليو وأغسطس.

وأضافت، أن القاهرة الكبرى سجلت 36 درجة مئوية كعظمى، وهي درجة الحرارة في الظل، إلا أن الحرارة المحسوسة قد تصل إلى 38 أو 39 درجة، بسبب ارتفاع نسب الرطوبة، مؤكدة أن درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع ستتراوح بين 35 إلى 36 درجة في الظل، مع استمرار الإحساس بارتفاعها خلال فترات النهار.

وحذرت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا المذاع على قناة CBC وتقدمه الإعلاميتين، مني عبدالغني ومها بهنسي من التعرض المباشر لأشعة الشمس، خصوصا في فترات الظهيرة، ودعت المواطنين إلى ارتداء الملابس القطنية، وتجنب الأماكن المغلقة وغير جيدة التهوية، مع ضرورة شرب كميات كافية من المياه لتفادي الإجهاد الحراري وضربات الشمس، مؤكدة: "متوقع يكون فيه نشاط للرياح خلال فترات الليل في اليومين القادمين وده هيلطف الأجواء، وبالنسبة للشبورة المائية هتكون كثيفة في ساعات الصباح".