صور.. وزيرة البيئة تفتتح معرض "إعادة التدوير"

كتب- محمد نصار:

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، معرض "إعادة التدوير" والذي نظمته مؤسسة لمسات للفن التشكيلي ضمن فعاليات الاحتفال بيوم البيئة العالمي 2025 بالمركز الثقافي البيئي التعليمي "بيت القاهرة".

يأتي ذلك بهدف تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه البيئة في حياتنا، وأهمية تبني ممارسات التنمية مستدامة مثل إعادة التدوير، من خلال تقديم أعمال فنية مبتكرة تعبر عن هذه الرسائل الهامة، ورفع الوعي المجتمعي وتعزيز الحوار حول القضايا البيئية الراهنة.

وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، بمستوى الأعمال الفنية المعروضة، مشيرة إلى أنها تعكس قدرًا كبيرًا من الإبداع والوعي بقضايا البيئة، وتعد نموذجًا رائعًا لكيفية توظيف الفن في خدمة قضايا البيئة، حيث يسهم في توعية المجتمع بأهمية إعادة التدوير والحفاظ على الموارد من خلال الإبداع والتعبير الفني.

وأوضحت أن الوزارة تسعى دائمًا لدعم مثل هذه المبادرات إيمانًا بأن الثقافة والفن شريكان أساسيان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وربط الإنسان ببيئته من منظور جمالي، لافتة إلى أن هذا المعرض يمثل دعوة مفتوحة لكل فنان ومواطن ليكون جزءًا من الحل، من خلال تبني أنماط حياة مسؤولة، وتحويل المخلفات إلى فرص للإبداع والتجديد.

وتضمنت المعروضات مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية المبتكرة التي اعتمد الفنانون في تنفيذها على خامات معاد تدويرها، مثل الورق والبلاستيك والمعادن والخشب، حيث نجحوا في تحويل المواد المهملة إلى قطع فنية تعبر عن قضايا بيئية، وتعكس هذه الأعمال رؤية إبداعية تجمع بين الجمال والرسالة، وتبرز قدرة الفن على تحويل التحديات البيئية إلى فرص للتعبير والحوار، بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية إعادة التدوير والحفاظ على البيئة.

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