كتبت- داليا الظنيني:

قال الإعلامي إبراهيم عيسى إن الشرق الأوسط يعيش تحت وطأة صواريخ وقذائف الحرب الإيرانية الإسرائيلية، حيث يسمع الجميع دوي الانفجارات في سماء المنطقة.

وأضاف، خلال برنامجه "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن هذا الصراع يطرح تساؤلات حول كيفية تعامل الإعلام العربي مع الحرب، خاصة في ظل تكرار المشاهد وغياب التحليل العميق.

وأوضح عيسى أن بعض القنوات العربية تميل إلى المبالغة في تصوير قوة الضربات الإيرانية، مقدمة مشاهد متكررة لصواريخ باليستية تحاول اختراق القبة الحديدية أو انفجارات في سماء تل أبيب، مما قد يوحي بكثافة غير حقيقية للهجمات.

وأشار إلى أن هذا التكرار يعكس افتقاراً إلى محتوى جديد، حيث تعاد نفس الصور والتعليقات على مدار الساعة، مما يضعف جودة التغطية الإعلامية.

وأكد عيسى أن الإعلام العربي يواجه تحدياً في الحفاظ على المصداقية دون الانحياز المطلق، متسائلاً عما إذا كان يجب على القنوات العربية أن تتخذ موقفاً محايداً تجاه إسرائيل، التي وصفها بالمعتدية والمحتلة، أم أن تقدم تحليلاً يعكس تعقيدات الصراع.

وقال إن الخطاب الإعلامي الحالي يعاني من التكرار الممل، داعياً إلى تغطية أكثر احترافية تركز على التطورات الاستراتيجية وفرص الوساطة بدلاً من الإثارة البصرية.