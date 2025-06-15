أحدث 13 صورة من تطوير سوق العتبة بالموسكي

كتب- محمد نصار:

تفقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم الأحد، أعمال التطوير الجارية لتنفيذ المرحلة الأولى من تطوير سوق العتبة بالموسكي ورفع كفاءة شوارع العسيلي والجوهري ويوسف نجيب، بعد نقل الباعة الجائلين لحين الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة وطلاء عدد من المباني، حيث تبلغ تكلفة المرحلة الأولى من المشروع حوالي 38 مليون جنيه سيتم تمويلها من الخطة الاستثمارية لوزارة التنمية المحلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة، والمهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة، وعدد من القيادات بالقطاعين.

في بداية الجولة التفقدية، استمعت وزيرة التنمية المحلية، إلى عرض من رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية بالوزارة حول الموقف التنفيذي لأعمال المرافق والبينة التحتية التي يتم تنفيذها بالمنطقة المستهدفة، وأعمال طلاء واجهات عدد من العمارات ذات الطابع المعماري المتميز المطلة على شوارع العسيلي والجوهري وامتداده، ويوسف نجيب.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أنه تم الانتهاء من أعمال رفع كفاءة وإحلال شبكات المرافق بنسبة 100%، كما حرصت على مشاهدة أحد نماذج تطوير واجهات المحلات وطلاء واجهات العمارات ذات الطابع المعماري بالمنطقة.

والتقت الدكتورة منال عوض، خلال جولتها، مع عدد من أصحاب المحلات التجارية بالشوارع التي تشهد أعمال التطوير، والذين تقدموا بخالص الشكر للقيادة السياسية والحكومة ووزارة التنمية المحلية على الاهتمام بتطوير المنطقة.

وقالت وزيرة التنمية المحلية، خلال حديثها مع أصحاب المحلات: إن شاء الله هنعملكم حاجة كويسة وآمنة تليق بيكم وبالمواطنين المترددين على المنطقة وكذلك الباعة الموجودين في الشوارع التي تشملها المرحلة الأولى للتطوير وعمل ممرات يسهل فيها السير والحركة، ونتمنى يكون نموذج ناجح يمكن تكراره في عدد من الشوارع الأخرى بالمنطقة.

وفي ختام جولتها وجهت الدكتورة منال عوض، بأهمية دفع وتيرة الأعمال الجارية للانتهاء من أعمال التطوير وفقًا للجدول الزمني، كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن أهمية رفع كفاءة وطلاء واجهات المباني الموجودة في نطاق المرحلة الأولى من التطوير والتي تتميز بطراز معماري وذلك بالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضاري وبما يتناسب مع طبيعتها لتناسب الشكل الحضاري والجمالي للمنطقة والهوية البصرية للمناطق التجارية.

وشددت الدكتورة منال عوض، على أهمية مراجعة أي تشوهات بصرية على واجهات العمارات التي سيتم تطويرها ورفع كفاءتها ورفع أي أسلاك على واجهاتها للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي لها بعد أعمال التطوير.

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