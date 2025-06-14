وزيرة البيئة تبحث مستجدات معاهدة الحد من التلوث البلاستيكي

كتب- محمد نصار:

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا ثنائيًا مع مفوض الاتحاد الأوروبي للبيئة ومرونة المياه والاقتصاد الدائري التنافسي، جيسيكا روزوال.

جاء ذلك على هامش مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات (UNOC3)، المنعقد بمدينة نيس الفرنسية خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو 2025.

وتناول اللقاء آخر مستجدات مفاوضات التوصل إلى اتفاق عالمي ملزم للحد من التلوث البلاستيكي، والذي يمثل تحديًا متزايدًا يهدد الصحة العامة والبيئة والموارد الطبيعية، ويؤثر على استدامة الحياة على كوكب الأرض، وذلك قبيل الجولة المقبلة من المفاوضات (INC5.2) المقررة في أغسطس المقبل، حيث تم التأكيد على أهمية تقريب وجهات النظر تمهيدًا لإطلاق أول معاهدة دولية شاملة لمواجهة التلوث البلاستيكي.

وأوضحت الوزيرة، أن هناك بعض البنود التي تتطلب إعادة نظر وتعديلات، وعلى رأسها المواد (٣، ٦، ١١) لما تحمله من أهمية محورية ضمن نص الاتفاق.

كما أكدت ضرورة إنشاء آلية تمويل مستقلة لدعم تنفيذ أهداف معاهدة البلاستيك، بما يخفف الضغط على مرفق البيئة العالمية، مشيرة إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الموقف المشترك لكل من مصر والاتحاد الأوروبي بشأن تمويل الإطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن إطلاق المعاهدة في إطار مستقل يتطلب تحديد أهداف طموحة، وهو ما يستدعي توفير تمويل مستقل يشمل مصادر عامة وخاصة، مع التحذير من تحميل الدول النامية أو القطاع الخاص أعباء مالية زائدة، مشددة على أهمية مبدأ المسؤولية المشتركة بين الدول المتقدمة والنامية.

كما أكدت الوزيرة، الدور الحيوي لنقل التكنولوجيا كعنصر أساسي في التصدي لأزمة التلوث البلاستيكي، لا سيما فيما يتعلق بتقليل إنتاج واستخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام من خلال توفير البدائل الملائمة، وهو ما يستوجب تضمين التكنولوجيا كجزء لا يتجزأ من منظومة التمويل.

واختتمت الوزيرة بتأكيد أن التمويل، ونقل التكنولوجيا، وتيسير الوصول إليها، والالتزام المشترك بين الشمال والجنوب العالمي، تمثل جميعها ركائز أساسية لضمان تنفيذ فعلي وفعّال لأهداف المعاهدة.

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