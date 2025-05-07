طريقة الاستعلام عن القبول وموعد امتحان شغل 21 وظيفة بـ"الطرق والكباري"

كتب- أحمد السعداوي:

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، اليوم الأربعاء، إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان وموعده للمتقدمين في مسابقة شغل 21 وظيفة حرفي رصف وسائق بالهيئة العامة للطرق والكباري، على موقع بوابة الوظائف الحكومية: https://jobs.caoa. gov.eg.

وكان الجهاز أعلن في 16 مارس الماضي، على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية، مسابقة لشغل 11 وظيفة حرفي رصف سادس، و10 في وظيفة سائق سادس، بالهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016.

تم فتح باب التقديم في المسابقة خلال الفترة من 2 إلى 15 أبريل 2025، عبر بوابة الوظائف الحكومية.

ويهيب الجهاز بالمتقدمين الالتزام بالتعليمات المرفقة بموعد الامتحان، والحضور قبل الموعد المقرر بـ3 ساعات؛ حتى يتمكنوا من دخول الامتحان.

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