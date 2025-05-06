وفاة الابنة الكبرى للشيخ محمد صديق المنشاوي

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

توفيت اليوم الثلاثاء، فتحية محمد صديق المنشاوي، أكبر بنات القارئ الراحل محمد صديق المنشاوي.

وقالت فادية محمد صديق المنشاوي: "توفيت إلى رحمة الله أختي الحبيبة الحاجة فتحية، ابنة الشيخ محمد صديق المنشاوي".

وتابعت عبر صفحتها على فيسبوك، قبل قليل: "أختي فتحية هي كبرى أبناء وبنات الشيخ محمد صديق المنشاوي، نسألكم الدعاء".