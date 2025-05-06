وفاة الابنة الكبرى للشيخ محمد صديق المنشاوي
09:33 م الثلاثاء 06 مايو 2025
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
توفيت اليوم الثلاثاء، فتحية محمد صديق المنشاوي، أكبر بنات القارئ الراحل محمد صديق المنشاوي.
وقالت فادية محمد صديق المنشاوي: "توفيت إلى رحمة الله أختي الحبيبة الحاجة فتحية، ابنة الشيخ محمد صديق المنشاوي".
وتابعت عبر صفحتها على فيسبوك، قبل قليل: "أختي فتحية هي كبرى أبناء وبنات الشيخ محمد صديق المنشاوي، نسألكم الدعاء".
وفاة فتحية محمد صديق المنشاوي فتحية محمد صديق المنشاوي وفاة أكبر بنات الشيخ محمد صديق المنشاوي القارئ الراحل محمد صديق المنشاوي
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