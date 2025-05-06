أبرزها مخالفات البناء وتراخيص المحال.. شكاوى مواطني الجيزة خلال اللقاء الأسبوعي

كتب- محمد أبو بكر:

عقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اليوم الثلاثاء، اللقاء الدوري مع المواطنين، في إطار حرص المحافظة على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، حيث استعرض خلال اللقاء عددًا من الشكاوى المقدمة من أهالي مناطق الهرم وكرداسة والحوامدية وأطفيح، وتم بحث سبل حلها بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة.

ومن أبرز الشكاوى التي تم عرضها، شكوى أحد سكان شارع منير صليب بالبوابة الخضراء في منطقة اللبيني، بشأن وجود بناء مخالف داخل العقار الذي يقيم به، ما قد يؤثر على السلامة الإنشائية للمبنى. وقد استمع المحافظ إلى تفاصيل المشكلة، حيث تبين أن قاطني العقار تقدموا بطلب للتصالح وسددوا رسوم جدية التصالح، إلا أن الإجراءات لم تكتمل بعد.

وفي هذا السياق، وجه محافظ الجيزة بسرعة فحص ملف العقار من خلال المكتب الهندسي بالمحافظة، لكونه مقامًا بدون ترخيص، وشدد على ضرورة استكمال إجراءات التصالح، مع اتخاذ الإجراءات القانونية وقطع المرافق في حال عدم الالتزام، كما أمر بإزالة المخالفات المقامة حديثًا بالدور الثالث عشر، مؤكدًا أنها لا تخضع لشروط التصالح.

كما شهد اللقاء طرح شكوى من أحد المواطنين المتضررين من قرار إيقاف تشغيل عنبر لتربية الدواجن بمركز ومدينة أطفيح. وكلف المحافظ مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع الزراعة ومجلس مدينة أطفيح لتقديم الدعم المطلوب، نظرًا لجدية المواطن وبدئه في استكمال المستندات القانونية اللازمة للترخيص طبقًا للقانون.

وفي مدينة الحوامدية، عرضت إحدى المواطنات شكوى تتعلق بقيام أحد أصحاب المعارض ببناء سور مخالف حجب واجهة محلها، حيث وجه المحافظ رئيس المدينة بسرعة تنفيذ إزالة فورية للسور، مع إلزام المخالف باتباع الإجراءات القانونية للحصول على التراخيص، إلى جانب مراجعة موقف التراخيص الخاصة بالمحل محل الشكوى.