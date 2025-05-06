عقوبات تصل لـ"إلغاء الترخيص".. السياحة تُحذر الشركات المنظمة لبرامج الحج 2025

كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، الكتاب الدوري رقم (118) لسنة 2025، موجهًا إلى ممثلي الشركات السياحية المنفذة لرحلات الحج هذا الموسم، وذلك في إطار حرص الجهتين على حماية مصالح وحقوق الحجاج المصريين، وضمان تقديم خدمات متميزة وفقًا للضوابط المعتمدة.

وأكدت الغرفة، بحسب خطاب لها، حصل "مصراوي" على نسخة منه، أن وزارة السياحة والآثار اتخذت كافة الإجراءات الرقابية اللازمة في الأراضي المقدسة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، لضمان التزام الشركات بتقديم الخدمات المنصوص عليها في البرامج المعلنة والمسجلة رسميًا على موقع الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أنها تتابع عن كثب أوضاع الحجاج في أماكن السكن المعتمدة عبر لجان متخصصة، بالإضافة إلى المرور الدوري على المخيمات خلال فترة المشاعر، بالتعاون مع مكاتب الخدمة الميدانية، وذلك للتأكد من جودة الخدمات المقدمة ومنع أي تسرب لحجاج إلى مخيمات غير مخصصة لهم.

وشددت الوزارة على ضرورة عدم إجراء أي تعديل على برامج الحج أو تغيير مواقع الحجاج في المشاعر المقدسة، محذّرة من أن أي مخالفة سيتم التعامل معها بحزم وفقًا للقوانين المنظمة، وقد تصل العقوبات إلى إلغاء ترخيص الشركة المخالفة.

وأهابت غرفة شركات السياحة بكافة الشركات المنظمة للحج هذا العام 1446هـ، الالتزام الصارم بالتعليمات الصادرة، حفاظًا على حقوق الحجاج وسلامة تنظيم الموسم، مؤكدة أن هذا الالتزام يصب في مصلحة الجميع ويعكس الصورة المشرفة لجهود الدولة في تنظيم الحج.

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