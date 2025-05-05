منحة عيد الأضحى من الحكومة.. مصدر يكشف الموعد وقيمة الزيادة

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مسئول بوزارة العمل، عن موعد صرف منحة عيد الأضحى للعمالة غير المنتظمة 2025.

وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن موعد صرف منحة عيد الأضحى للعمالة غير المنتظمة 2025 سيكون خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل.

وأشار المصدر، إلى أن منحة عيد الأضحى هذا العام مايو 2025 تشهد زيادة لأول مرة من 1000 إلى 1500 جنيه للعامل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة.

وتحصل العمالة غير المنتظمة المُسجلة لدى الوزارة على ست منح سنوية بمناسبات مختلفة، تُصرف من الحساب المركزي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة،

يذكر أن المعهد القومي للبحوث الفلكية، كشف عن موعد غرة ذى الحجة، حيث يولد هلال شهر ذى الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الخامسة وثلاث دقائق فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 29 من ذي القعدة 1446 هـ الموافق 2025/5/27م (يوم الرؤية).

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 38 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 47 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 40-49 دقيقة).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (9 - 59 دقيقة)، و تكون غرة شهر ذو الحجة 1446هـ فلكياً يوم الأربعاء 2025/5/28م، وتكون وقفة عرفات لعام 1446هـ فلكياً يوم الخميس 2025/6/5، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1446هـ فلكياً يوم الجمعة 2025/6/6.

المنح السنوية المقدمة للعمالة غير المنتظمة

توفر وزارة العمل ست منح سنوية للعمالة غير المنتظمة، تشمل:

- منحة شهر رمضان.

- منحة عيد الفطر.

- منحة عيد الأضحى.

- منحة المولد النبوي الشريف.

- منحة عيد الميلاد المجيد.

- منحة عيد العمال.

تفاصيل وثائق التأمين الجماعي للعمالة غير المنتظمة

في سياق متصل، أعلن وزير العمل عن إصدار الوزارة وثائق تأمين جماعي مخصصة لعمال التراحيل والعمالة غير المنتظمة، والتي توفر تعويضات تصل إلى 200 ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي، إضافة إلى تغطية تكاليف العلاج حتى 20 ألف جنيه.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تقدم منحًا مالية إضافية في بعض الحالات الاستثنائية، مثل دعم العمليات الجراحية بمبالغ تصل إلى 5 آلاف جنيه، وصرف 50 ألف جنيه في حالة وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى، فضلًا عن 2000 جنيه تُمنح للعامل عند الزواج.

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