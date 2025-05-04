وزير الاتصالات: مصر تدعو إلى تعاون دولي في ملف الأمن السيبراني

كتب- نشأت علي:

أشاد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بدراسة الأمن السيبراني والاقتصاد الرقمي، مؤكدا أنها دراسة بالغة الحرفية والإتقان.

وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الوزارة تولي ملف الأمن السيراني اهتماما بالغا، من خلال العديد من الأدوات لتحقيق الأمن المعلوماتي.

وأعلن أن وزارة الاتصالات تضع دراسة الأمن السيبراني نبراسا وضوء ونحن نواصل الجهد في المنظومة، الخاصة بالأمن السيبراني.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت، أن الفضاء السيبراني أصبح يمثل خطرا شديدا في ظل الهجمات الإلكترونية التي لا تستهدف الحواسب فقط.

وكشف الوزير، أن التقارير الدولية تشير إلى أن المؤسسات حول العالم تتعرض لهجمات بمعدل متوسط يصل لهجمة كل 11 ثانية، لافتا إلى أن 300 مليون فردا تعرضوا لهجمات سيرانية في 2023، فضلا عن 9،5 تريليون دولار هي تكلفة التصدي للهجمات السيبرانية في 2024 عالميا.

وعن جهود مصر، أشار إلى المجلس الأعلى للأمن السيبراني المصري، والذي وضع استراتيجية 2023/2027، تتضمن برامج لتغيير ثقافة المجتمع وتعزيز الابتكار، وتحفيز التعاون الدولي في ملف الأمن السيراني.

وأكد أن مصر تدرك أهمية مراجعة الأمن السيراني من أجل تأمين الاقتصاد وكافة الملفات، مؤكدا أن مصر قادرة على اكتساب قدرة أكثر فعالية في مواجهة مشكلات الأمن السيراني.

ولفت إلى أن مصر تدعو إلى تعاون دولي في ملف الأمن السيبراني، مشيرا إلى توقيع العديد من الاتفاقيات في هذا الشأن، لتبادل الخبرات وبناء القدرات، في مواجهة تهديدات الأمن السيبرانية.

وشدد على أن الهجوم السيبراني، ليس صراع أدوات، بل صراع تحركه العقول، مؤكدا أن العالم يكشف أن هناك عجز من الخبرات في ملف الأمن السيبراني.

وكشف وزير الاتصالات، بعمل ورش عمل تدريبية من أجل التوعية بشأن الأمن السيبراني، وكذلك التدريب للتأهيل للحصول على وظائف في هذا الأمن.