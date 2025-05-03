فخري الفقي: موازنة 2026 تستهدف 20.4 تريليون جنيه للناتج المحلي

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن موازنة العام المالي 2025/2026، التي تحمل شعار "النمو والاستقرار والشراكة والثقة"، تهدف إلى تعزيز الإنتاجية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.

خلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أوضح الفقي أن الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن يصل إلى 17.3 تريليون جنيه في العام المالي 2024/2025، ويرتفع إلى 20.4 تريليون جنيه في العام التالي، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار.

وأشار إلى تراجع معدل النمو السكاني إلى 1.3%، مما يعزز مؤشرات التنمية، موضحًا أن دعم رغيف الخبز يكلف الدولة 100 مليار جنيه سنويًا ويخدم 70 مليون مواطن، بينما يدعم السولار جميع القطاعات الحيوية كالنقل والزراعة والصناعة.

وأضاف أن 32% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، مؤكدًا أن برامج الحماية الاجتماعية تركز على تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى معيشتهم.