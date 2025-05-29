أحمد عطا: 70 مليون مستفيد من الخدمات الطبية بهيئة التأمين الصحي

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد عطا مدير الإدارة المركزية للخدمات الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي، إن الخدمات بالهيئة تغطي أكثر من ٧٠ مليون منتفع، و هناك اهتمام كبير من الدولة بصحة المواطنين والمقيمين على أرض مصر .

جاء ذلك خلال فاعليات المرحلة الثالثة من البرنامج الأوربي التدريبي لصيدلة الأورام بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي، وتحت رعاية الدكتور أحمد مصطفي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية بالهيئة العامة للتأمين الصحي برئاسة الدكتورة فاتن عمارة، وإشراف الدكتورة أمنية علي مدير الإدارة المركزية للتموين الطبي والصيدليات، وبالتعاون مع الجمعية الأوروبية لصيدلة الأورام في مصر، وبمشاركة رئيس الجمعية الالماني الدكتور كلاوس مايير، والدكتور شريف كمال نائب رئيس الجمعية للاعتمادات الدولية، ومنسق عام البرنامج الدكتور وليد فؤاد ممثل تدريب الجمعية الاوربية لصيدلة الأورام في مصر و الشرق الأوسط.

وشدد على ضرورة تدريب الأطقم الطبية على التعامل الآمن مع المحاليل المستخدمة نظرا لخطورتها والتدرب على إدارة النفايات.

وأشار إلى ضرورة اهتمام الصيدلي بطرق علاج مرضي السرطان وجرعات العلاج، بالإضافة لمتابعة فرق التمريض في جرعات العلاج.

وأوضحت الدكتورة أمنية علي مدير الإدارة المركزية للتموين الطبي بالهيئة العامة التأمين الصحي، أن البرنامج يهدف شراكة التدريب والتفاعل دولياً بين أعضاء الجمعية بمصر وألمانيا ومختلف الدول الأعضاء، لرفع من مستوي الوعي حول الوقاية من السرطان، وتوفير العلاج، ودعم المرضي والأشخاص الذين لديهم تاريخ مرضي، حيث حرصت الدولة المصرية على رفع جودة الخدمات الصحية.

وأضافت أن الهيئة العامة للتأمين الصحي تناظر حوالي 70 مليون "ملف مرضي" عن طريق نظام رقمي متطور يتيح للطبيب التعامل مع ملف المريض دون تكلفة المريض عناء الانتقال ومتابعة خطة العلاج بشكل متكامل.

من جانبه، أشار الدكتور شريف كمال نائب رئيس الجمعية الاوربية لصيدلة الاورام للاعتماد الدولي، أن الدورة الحالية يحضرها 40 صيدلي متخصص في علاج الأورام بالهيئة العامة التأمين الصحي، حيت يتم مناقشة العديد من الأبحاث العلمية المتطورة وعمل ورشة عمل عن كيفية التعامل مع أدوية السرطان والكيماويات المعالجة وعدم تلوث بيئة العمل وتقليل الإصابة وعدم إهدار الموارد.

وأشارت الدكتورة نهي مدير الإدارة العامة للصيدليات بالهيئة العامة للتأمين الصحي، إلي ضرورة التعامل مع جميع المستحدثات لتطوير آليات العلاج لمرضي السرطان بجانب ما يتم تقديمه من العلاج الكيميائي للمصابين، والصيدلية الإكلينيكية لتحضير العلاج بالكامل.

وشددت على ضرورة توسيع مجال المتدربين بالبرنامج لجميع المتعاملين بكافة الأطقم الطبية مع مرضي الأورام، خاصة وأن الهيئة العامة للتأمين الصحي تخدم ما يقرب من 87 مليون منتفع.

وأوضحت مدي اهتمام الهيئة برئاسة الدكتور أحمد مصطفي، بدعم جميع ملفات الإمداد الدوائي، والاستعانة بالخبرات العالمية لكبري شركات التصنيع الدوائي جنباً إلى جنب مع دعم المنتج الوطني من المصنعات الدوائية خاصة في مجال التصنيع الدوائي من خلال توقيع البروتوكولات العلاجية المقدمة وإتاحة أحدث الخطوط العلاجية للمريض المنتفع بالخدمة، بجانب استمرار الدعم لملفات سلاسل الإمداد الدوائي ويشتمل البرنامج التدريبي على "أهمية الدورات التدريبية للأطقم الطبية المتعاملة في مجال التشخيص والعلاج الدوائي لمرضي السرطان بكافة أنواعه ومتابعتهم من قبل إشراف الجهات المختصة، والمبادئ التوجيهية السريرية في علم الأورام، و⁠دور الطوارئ في علاج الأورام و التفاقم، وإدارة سرطان البروستاتا و العلاج الداعم بالعيادات، وتعزيز التزام المريض بعلاج الأورام، وإدارة سرطان الدم الليمفاوي المزمن، ومعدات الوقاية الشخصية (PPE) - مجموعة ادوات الانسكابات والتعامل الأمن، وطرق حساب الجرعة".