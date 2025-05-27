وزيرة التنمية المحلية توجه بتحسين الحالة الإنشائية للمراكز التكنولوجية

كتب- محمد نصار:

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من القيادات لمتابعة منظومة العمل في المراكز التكنولوجية بالمحافظات.

شهد الاجتماع استعراض نتائج المرور الميداني لفرق قطاع التفتيش والرقابة والإدارة المركزية للتحول الرقمي والمعلومات بالوزارة لسير العمل في 6 مراكز تكنولوجية على مستوى 3 محافظات هي:

1- القاهرة (حي شرق مدينة نصر - حي المقطم ).

2- الجيزة (حي الهرم).

3- القليوبية (مركز ومدينة بنها - مركز ومدينة شبين القناطر - مركز ومدينة القناطر الخيرية).

يأتي ذلك لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين، والاطمئنان على فصل طالب الخدمة عن مقدمها ومدى كفاية أعداد الموظفين العاملين بكل مركز وكفاية الأجهزة التكنولوجية بالمراكز التكنولوجية (الكمبيوتر - الطابعات - الماسحات الضوئية وغيرها) ورصد أي معوقات تواجههم في سرعة حصولهم على خدماتهم المختلفة.

كما شهد الاجتماع استعراض موقف أعداد الطلبات والملفات الخاصة بالمواطنين في كل الإدارات المختلفة بالمراكز التكنولوجية ومن بينها التصالح على مخالفات البناء والمحال العامة ومنظومة المتغيرات وتراخيص البناء والتنظيم وغيرها من الخدمات اليومية للمواطنين.

من جانبها، وجهت الدكتورة منال عوض، بضرورة قيام المحافظين بتفعيل دور لجان المتابعة علي المراكز التكنولوجية للمرور بصفة مستمرة لرصد وحل مشكلات المواطنين وسرعة إنهاء الطلبات الخاصة بهم في مختلف الخدمات.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، ضرورة محاسبة المقصرين من الموظفين والعاملين المتسببين في تعطيل ملفات المواطنين بما يساهم في سرعة إنجاز الخدمات التي يطلبوها، كما طالبت الدكتورة منال عوض بأهمية التدريب ورفع كفاءة العاملين بالمراكز التكنولوجية بصورة مستمرة والتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارتي التخطيط والمالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لوضع لائحة تنظيمية للمراكز التكنولوجية والهيكل التنظيمي على مستوى جميع المحافظات وتوحيد بعض الخدمات على منظومة المحليات ودورة العمل والمستندات بين جميع المحافظات.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية، باستمرار المرور الميداني من اللجنة المشكلة من القطاعات المعنية بالوزارة بشكل دوري على المراكز التكنولوجية في جميع المدن والأحياء والمراكز بالمحافظات، والمتابعة على المراكز التي تم المرور عليها بعد 3 أسابيع للتأكد من تلافي أي ملاحظات وحل مشكلات المواطنين.

كما أكدت منال عوض، بضرورة الاهتمام بصيانة الأجهزة داخل المراكز التكنولوجية وإحلال الأجهزة القديمة لضمان استمرارية العمل بكفاءة ومتابعة عقود الصيانة وسرعة والانتهاء من الملفات الموجودة في عدد من الإدارات للمساهمة في تحسين أداء الخدمات وتوفير الاحتياجات اللوجستية للمراكز التكنولوجية وتفعيل الخدمات الإلكترونية والتوسع في أرشفة المعاملات والتعامل الإلكتروني لكل المستندات.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية، المحافظين بضرورة الاهتمام بالحالة الإنشائية للمراكز التكنولوجية وتحسين ورفع كفاءة بعضها وفقًا لحالتها التي رصدتها لجنة الوزارة في المرور الميداني لها.

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