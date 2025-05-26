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بالفيديو.. وزير الثقافة: مافيش إغلاق لقصور الثقافة المؤجرة

02:45 م الإثنين 26 مايو 2025

الدكتور أحمد فؤاد هنو

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كتب- محمد شاكر:

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، فيديو، للدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أكد خلاله عدم صحة ما تردد حول إغلاق بيوت الثقافة المستأجرة.

وقال هنو: "مافيش شقة مؤجرة لها تأثير على مجتمعي وتقوم بعملها سيتم غلقها، وبالتالي مافيش قصر ثقافة سيتم غلقه، فقصور الثقافة تعمل بكل طاقتها في كل أقاليم ومحافظات مصر".

وأضاف هنو: "مافيش أي نية لإغلاق قصور الثقافة وإنما إعادة لتدبر الأمر وتنسيق الفعال منها ورفع كفاءة وتطوير المنشآت والبنى التحتية والكفاءة البشرية، ودي كانت نيتنا".

وتابع هنو: "احنا في مرحلة الدراسة والفحص والتنسيق ولم يتم إصدار أي قرار بغلق قصور الثقافة أو الشقق المؤجرة حتى الآن".

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الدكتور أحمد فؤاد هنو إغلاق لقصور الثقافة المؤجرة وزير الثقافة
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