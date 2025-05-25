"إيه اللي هيحصل في مصر؟".. تعليق من عمرو أديب ورسالة لساويرس

كتب - أحمد جمعة:

نفى الإعلامي عمرو أديب ما تم تداوله على لسانه بشأن توقعه حدوث أمر كبير أو "حدث جسيم" في مصر خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أن تصريحاته الأخيرة كانت في سياق انتقاد مباشر لما وصفه بـ"النصّابين الضلالية" الذين يروّجون للقلق بغرض لفت الانتباه وتحقيق الترند على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب أديب، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأحد: "من أهم صفات عملي أنه مسجل صوت وصورة، وتعجبت أنه نُقل عني كلام عكس تمامًا ما قلته (وطبعا ده بقى العادي رغم وجود الفيديو).. أنا كنت أهاجم من يقولون إن شيئًا ما سيحدث، وقمت بالتبجح على السوشيال ميديا شخصيًا".

وأشار أديب إلى أن كثرة الاتصالات التي تلقاها خلال الأيام الماضية جعلته يُعيد التوضيح، وخص بالذكر رجل الأعمال نجيب ساويرس، قائلًا: "أجد الجميع ناس محترمة يتصلون بي ويسألوا هو ايه اللي هيحصل.. وأحب أن أطمئن الصديق القديم نجيب ساويرس أني لم أبشّر بشيء أو أتوقع شيئ، بل كنت أهاجم هذه الطريقة النصابة المحتالة.. فلا تبيع ولا تشتري يا نجيب، فلا شيء سيحدث".

وأضاف: "الفيديو موجود، ولمن قرر أن يختصر السكة ولا يشاهد ما قلته، باختصار: كنت أهاجم النصابين الضلالية الذين يريدون إشاعة القلق وسط الناس من أجل حفنة ترندات.. أرجو أن تنتهي هذه المسألة، ولا أحد يسألني مجددًا ماذا سيحدث.. صدقوني، عندما أعرف، سأبلغكم فورًا، فهذا هو عملي".

من اهم صفات عملى انه مسجل صوت وصوره ، وتعجبت انه نقل عنى كلام عكس تمام ما قلته (وطبعا ده بقى العادى من رغم وجود الفيديو ) انا كنت اهاجم من يقولون بانه شيء ما سيحدث وقمت بالتبجح على السوشيال ميديا شخصيا ولكن اجد الجميع ناس محترمه يتصلون بى ويسالوا هو ايه اللى حيحصل . واحب ان اطمئن… — Amr Adib (@Amradib) May 25, 2025

وأثار حديث عدد من الإعلاميين خلال الأيام الماضية عن "حدث جسيم مرتقب" حالة من الجدل والتساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تباين في التفسيرات حول طبيعة هذا الحدث، وما إذا كان يُنذر بتغيرات وشيكة على الساحة المحلية أو الإقليمية.

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حديث إعلامي متصاعد عن "حدث جسيم".. فما القصة؟‎