كتب- أحمد الجندي:

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنباء عن نشوب حريق داخل مدرسة الشيخ زايد الثانوية بنات بمحافظة الجيزة، بالتزامن مع سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025، ما أثار قلق أولياء الأمور والطلاب.

ماس كهربائي وتمت السيطرة عليه

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الحريق.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أن ما حدث هو ماس كهربائي محدود، وتمت السيطرة عليه بشكل فوري دون تسجيل أي إصابات بين الطلاب أو العاملين بالمدرسة.

الامتحانات لم تتأثر وتسير بشكل طبيعي

أكد المصدر على أن الامتحانات في مدرسة الشيخ زايد الثانوية بنات لم تتأثر على الإطلاق، مشيرًا إلى أن الامتحانات مستمرة بشكل طبيعي داخل اللجان، ولم يتم تعليقها أو تعطيلها.

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