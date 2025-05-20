لميس الحديدي تعلق على تغيير مخطط مشروع "بيت الوطن" للمغتربين

كتبت -داليا الظنيني:

علّقت الإعلامية لميس الحديدي بغضب على أزمة حاجزي أراضي المرحلة الثامنة بمشروع «بيت الوطن» المخصص للمصريين العاملين في الخارج في منطقة مثلث الأمل (التجمع السادس حاليًا).

جاء ذلك بعد الإعلان عن طرح وحدات سكنية لمشروع تابع لشركة Hyde Park على نفس الموقع الذي تم تخصيصه رسميًا للمغتربين منذ أغسطس 2022.

وقالت الحديدي خلال برنامجها "كلمة أخيرة" على شاشة ON: "لو كنا نريد أن نجذب المصريين في الخارج للاستثمار في مصر، بعد مبادرة السيارات التي استغرقت وقتًا طويلًا، وبعد الزيادة الممتازة في تحويلاتهم، فلا بد من الالتزام. العقد شريعة المتعاقدين."

وتساءلت مستنكرة: "إزاي الناس هتثق فيك؟ إزاي تاخد منهم مقدم حجز وتديهم موقع ولوكيشن ومخطط وهم مسافرين، وبعدين يفاجَأوا بتغيير مكان المخطط؟ حتى لو كان هناك أي مشكلة أو منفعة أو ظهر مستثمر كبير – وهو أمر غير منطقي وغير قانوني – على الأقل كان يجب استشارة الحاجزين أولًا."

وأكدت الحديدي على أهمية "الثقة بين المواطن والحكومة"، معلقة: "وعلشان كده متزعلوش لو المواطن راح يشتري من شركات تطوير عقاري تابعة للقطاع الخاص، والناس تقول الحكومة ممكن تغيّر رأيها."

ووجهت تساؤلًا مباشرًا لوزارة الإسكان: "هل إحنا عاوزين المصريين في الخارج يضحوا فلوسهم في استثمارات ولا تحويلات بس لأهاليهم؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن تجيب عليه وزارة الإسكان. وقد حاولنا الاتصال بالوزارة ولم ترد."

وانتقدت الحديدي بشدة هذا الإجراء، مؤكدة أنه يقوض الثقة ويضع علامات استفهام حول جدية الحكومة في جذب استثمارات المصريين في الخارج.



اقرأ أيضًا:



"الدستورية" تنظر دعوى طعن على 4 مواد في قوانين الإيجار القديم - تفاصيل



السيسي يستعرض جهود خفض التضخم وتوفير النقد الأجنبي



