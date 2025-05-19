وزير العمل يعلن عن 500 منحة تدريب مهني مجانية لشباب هذه المحافظة

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن توفير 500 منحة تدريب مهني مجانية لشباب المحافظة، على هامش جولته اليوم بمحافظة دمياط.

وأوضح الوزير أن هذه المنح ستكون في المهن والتخصصات التي تحددها المحافظة، مع التركيز بشكل خاص على المهن المرتبطة بإنشاء موانئ دمياط الحديثة، مثل العمل في الحاويات، والأوناش، والكراك، والميكانيكا، والكهرباء، واللوجستيات، وغيرها.

وأكد محمد جبران على التنسيق الكامل في هذا الشأن مع محافظ دمياط الدكتور أيمن الشهابي.

وأشار وزير العمل إلى أن هذه المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أعلنها في عيد العمال الماضي، والتي تقضي بتنفيذ مبادرات لتنمية مهارات الشباب من خلال منح مجانية لتأهيلهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الحديث، مؤكدًا أن ذلك يمثل استثمارًا مباشرًا في العنصر البشري.

يُذكر أن الوزير جبران كان قد أعلن في مطلع الأسبوع الجاري عن منحة مماثلة لشباب محافظة بورسعيد خلال مشاركته في فعالية نظمتها وزارة الشباب والرياضة هناك.