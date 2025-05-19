العظمي بالقاهرة 31 درجة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء بدرجات الحرارة

(أ ش أ):

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الثلاثاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، فيما يسود ليلا طقس معتدل على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1,75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2,5 متر إلى 3,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:-

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 31 18

العاصمة الإدارية 32 17

6 أكتوبر 32 17

بنهــــا 31 18

دمنهور 31 18

وادى النطرون 30 17

كفر الشيخ 30 17

المنصورة 31 18

الزقازيق 31 18

شبين الكوم 30 17

طنطا 30 17

دمياط 26 18

بورسعيد 26 20

الإسماعيلية 33 20

السويس 32 18

العريش 29 18

رفح 28 17

رأس سدر 32 20

نخل 31 16

كاترين 30 14

الطور 33 23

طابا 31 20

شرم الشيخ 37 26

الاسكندرية 25 17

العلمين 25 17

مطروح 24 18

السلوم 25 15

سيوة 31 16

رأس غارب 35 25

الغردقة 34 24

سفاجا 34 25

مرسى علم 36 26

شلاتين 37 28

حلايب 34 25

أبو رماد 35 25

رأس حدربة 34 26

الفيوم 31 20

بني سويف 32 20

المنيا 32 21

أسيوط 33 22

سوهاج 36 24

قنا 41 25

الأقصر 43 26

أسوان 43 28

الوادى الجديد 40 25

أبوسمبل 42 27

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:-

العظمى الصغرى

مكة 42 30

المدينة 45 30

الرياض 43 27

المنامة 38 31

أبوظبى 39 28

الدوحة 42 30

الكويت 48 31

دمشق 32 14

بيروت 24 18

عمان 28 14

القدس 26 12

غزة 23 19

بغداد 41 22

مسقط 34 33

صنعاء 30 13

الخرطوم 45 30

طرابلس 33 24

تونس 32 18

الجزائر 22 14

الرباط 24 11

نواكشوط 35 23

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-

العظمى الصغرى

أنقرة 23 08

إسطنبول 22 14

إسلام آباد 40 26

نيودلهى 41 30

جاكرتا 34 25

بكين 32 21

كوالالمبور 31 24

طوكيو 29 20

أثينا 28 14

روما 23 15

باريس 25 12

مدريد 25 12

برلين 23 12

لندن 23 13

مونتريال 10 08

موسكو 15 08

نيويورك 21 12

واشنطن 23 14

أديس أبابا 27 14