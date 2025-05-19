رئيس "المحطات المائية للكهرباء" يتفقد قطاع محطتَي خزان أسوان 1 و2

كتب- محمد صلاح:

تفقدَ المهندس هشام كمال، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، اليوم الإثنين، قطاع محطتَي كهرباء خزان أسوان (١ و٢)، ومختلف مرافق المحطتَين، ومتابعة سير العمل، والاطلاع على الوضع التشغيلي والصيانات الجارية؛ حيث استمع سيادته إلى شرح مفصل من المهندسين والفنيين حول الأداء العام والتحديات الفنية القائمة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالاستمرار في المتابعة الميدانية بشكل دوري ومنتظم، بجميع قطاعات الشركة والحرص على رفع كفاءة الأداء بها.

ووجه كمال الشكر للعاملين بالموقع على جهودهم، مشيدًا بالانضباط والحرص على استقرار التشغيل، مؤكداً أهمية الالتزام بمعايير السلامة والجودة، والعمل على تطوير الأداء الفني والإداري.

تأتي هذه الزيارة في إطار خطة الشركة لدعم مواقع العمل، وتحفيز فرق التشغيل والصيانة، ومتابعة تنفيذ الخطط المستهدفة على أرض الواقع.