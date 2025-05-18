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إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع السويس لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

03:16 م الأحد 18 مايو 2025
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    إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع السويس (1)
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    إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع السويس (3)
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كتب- محمد سامي:

وقع اللواء أ.ح هاني محمود منصور، مدير الإشارة للقوات المسلحة، واللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، بروتوكول تعاون؛ لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمحافظة السويس.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتعظيم أوجه الاستفادة من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لدعم خطط التنمية المستدامة للدولة وتحقيق رؤية مصر 2030.

يهدف البروتوكول إلى توفير خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لتطوير شبكات الاتصالات والمعلومات بمحافظة السويس، وبناء منظومة متكاملة لإدارة الطوارئ والإغاثة؛ تماشيًا مع رؤية المحافظة نحو التحول الرقمي الآمن، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.

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إدارة الإشارة للقوات المسلحة السويس الشبكة الوطنية للطوارئ اللواء أ.ح هاني محمود منصور
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