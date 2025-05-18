"قوى عاملة النواب" توافق على تحديد نسب العلاوة الدورية والحافز الإضافي

كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها المنعقد اليوم، على المواد من الأولى إلى الرابعة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسب العلاوة الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي، بالإضافة إلى منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وتنص المادة الأولى على منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، تُضاف إلى الأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

أما المادة الثانية، فتمنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي في ذات التاريخ، بذات الحد الأدنى، وتُضم إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من يوليو المقبل.

وتنص المادة الثالثة على زيادة الحافز الإضافي الشهري لجميع العاملين بالدولة، سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بالخدمة المدنية، بقيمة 700 جنيه، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير، وفقًا لطبيعة الوظيفة.

فيما تحدد المادة الرابعة الفئات المستفيدة من أحكام هذا القانون، وتشمل الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين، وأصحاب المكافآت الشاملة، وذوي المناصب العامة والربط الثابت، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، ممن تُدرج اعتماداتهم المالية ضمن الموازنة العامة للدولة أو تحكمهم لوائح خاصة.

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