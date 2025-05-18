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"خطة لإحلال الميكروباص".. وزير النقل عن سيارات الأجرة بعد تشغيل الأتوبيس الترددي

12:10 ص الأحد 18 مايو 2025

الميكروباصات على الطريق الدائري

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كتب- حسن مرسي:

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، على وجود خطة لإحلال الميكروباص القديم قريبًا، وذلك بعد تشغيل مشروع الأتوبيس الترددي.

وأضاف الوزير أن سائقي الميكروباص رحبوا بالانضمام إلى العمل في مشروع الأتوبيس الترددي، مشيرًا إلى إنشاء شركة مساهمة بين القطاع العام والخاص لإدارة الأتوبيس الترددي، مؤكدًا أن الفرصة ستكون متاحة لكل مصري لتملك أسهم في الشركة بعد طرحها في البورصة.

وأكد الوزير على عدم السماح بعودة "السويقة" على الطريق الدائري، وأن منع صعود الميكروباص سيكون نهائيًا بمجرد بدء التشغيل الفعلي للأتوبيس الترددي.

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