نشرة التوك شو| تفاصيل زيارة ترامب للسعودية.. وخالد أبو بكر يقترح إلغاء وزارة الأوقاف

كتبت- داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

شريف عامر يكشف تفاصيل زيارة ترامب للسعودية

قال الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، إن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السعودية، والتي تُعد أول زيارة خارجية له منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة، حملت طابعًا استثنائيًا على مستوى العلاقات الثنائية والإقليمية، موضحًا أن زيارة ترامب للسعودية استمرت ليومين، وشهدت توقيع اتفاقيات ومشروعات مشتركة بين القطاع الخاص في البلدين، مشيرًا إلى أن المملكة تسعى إلى توطين أدوات العلم والتكنولوجيا من خلال هذه الشراكات.

خبير: أمريكا تسعى لتعزيز نفوذها الاقتصادي عبر تصدير السلاح للشرق الأوسط

قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن التحركات الأمريكية الأخيرة، خصوصًا في منطقة الشرق الأوسط، تُظهر تبني الإدارة الأمريكية خطاب المظلومية، مشيرًا إلى أن واشنطن تُروج لفكرة أن "الدولار القوي هو من أنقذ الاقتصاد العالمي، والجيش الأمريكي هو من يحمي العالم".

3 نصائح من معهد البحوث الفلكية للتعامل مع الزلازل

ال الدكتور صلاح الحديدي أستاذ الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن الزلازل ظاهرة طبيعية ومن المستحيل منعها أو إيقافها، موضحا أن هناك زلازل تؤثر على مصر في البحر المتوسط.

متحدث الصحة: الذكاء الاصطناعي وسيلة لتحسين الخدمة وليس بديلاً للعنصر البشري

.كد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن اجتماعًا مهمًا عقد اليوم بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، تناول سبل جذب الاستثمارات في القطاع الصحي، والتوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن خطة تطوير المنظومة الصحية في مصر.

هل يحق للمرأة أن تطلب من زوجها تعديل شيء في مظهره؟

ال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من حق الزوجة أن تطلب من زوجها تعديل شيء في مظهره، كأن تطلب منه أن يربي لحيته أو يحلقها، طالما أن هذا الطلب لا يخالف الشرع أو العرف أو العقل.

إسناد إدارة دور العبادة لهيئة حكومية.. خالد أبو بكر يقترح إلغاء وزارة الأوقاف

اقترح الإعلامي خالد أبو بكر إنشاء هيئة للإشراف على المساجد بدلًا من وزارة الأوقاف، على أن يكون لها مجلس إدارة متخصص لإدارة أموالها، مؤكدًا أن ذلك لا ينتقص من دور أي جهة.