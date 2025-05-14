شريف عامر يكشف تفاصيل زيارة ترامب للسعودية

كتبت -داليا الظنيني:

قال الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، إن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السعودية، والتي تُعد أول زيارة خارجية له منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة، حملت طابعًا استثنائيًا على مستوى العلاقات الثنائية والإقليمية، موضحًا أن زيارة ترامب للسعودية استمرت ليومين، وشهدت توقيع اتفاقيات ومشروعات مشتركة بين القطاع الخاص في البلدين، مشيرًا إلى أن المملكة تسعى إلى توطين أدوات العلم والتكنولوجيا من خلال هذه الشراكات.

وأضاف شريف عامر، خلال تقديم برنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن اليوم الثاني من الزيارة تميز باتساع الأجندة السياسية، إذ عُقدت القمة الخليجية الأمريكية، كما عقد لقاءً تاريخيا بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، في العاصمة الرياض، برعاية سعودية مباشرة.

ولفت شريف عامر، إلى أن هذا اللقاء هو الأول من نوعه بين رئيس أمريكي ورئيس سوري منذ أكثر من 25 عامًا، حيث كان آخر لقاء مماثل قد جمع بين الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون والرئيس السوري الراحل حافظ الأسد في جنيف، مؤكدًا أن اللقاء يعكس تحولات جذرية في توجهات الدولة السورية، والتي ظلت لعقود مرتبطة بالكتلة الشرقية قبل انهيار الاتحاد السوفيتي، مشيرًا إلى أن سوريا الآن تفتح صفحة جديدة من العلاقات مع الولايات المتحدة، في إطار رؤية مختلفة تقوم على المصالح المشتركة والانفتاح الإقليمي، تحت رعاية سعودية واضحة.

وتابع: "تصريحات ترامب خلال القمة، وربطها المباشر بمبادرات ولي العهد السعودي، تعكس حجم التنسيق والتفاهم بين الرياض وواشنطن"، مؤكدًا أن المشهد السياسي في المنطقة يشهد نقطة تحول غير مسبوقة.