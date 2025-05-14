3 نصائح من معهد البحوث الفلكية للتعامل مع الزلازل

كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور صلاح الحديدي أستاذ الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن الزلازل ظاهرة طبيعية ومن المستحيل منعها أو إيقافها، موضحا أن هناك زلازل تؤثر على مصر في البحر المتوسط.

وأضاف أستاذ الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، أن طبيعة التربة في الدلتا طينية وتساعد على تكبير الموجة، والإحساس بها.

كما أوضح أستاذ الزلازل، أن تأثير الزلزال لم يتعدى الإحساس بالهزة الأرضية، ولم يحدث أي تدمير، معلقا: يزيد الإحساس في المباني العالية، مع تضخيم الموجة، خاصة الزلازل التي تأتي من الشرق الأوسط.

وأردف: عند حدوث زلزال الأفضل البقاء تحت منضدة أو مكتب مع هدوء أعصاب، والحفاظ على منطقة الرأس، الزلزال لم يستغرق سوى 20 ثانية، مع حدوث توابع اليوم أقل قوة في بعض المناطق مؤكدا على ضرورة الثبات الانفعالي.

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