إسناد إدارة دور العبادة لهيئة حكومية.. خالد أبو بكر يقترح إلغاء وزارة الأوقاف

كتبت - داليا الظنيني:

اقترح الإعلامي خالد أبو بكر إنشاء هيئة للإشراف على المساجد بدلًا من وزارة الأوقاف، على أن يكون لها مجلس إدارة متخصص لإدارة أموالها، مؤكدًا أن ذلك لا ينتقص من دور أي جهة.

أكد أبو بكر خلال تقديمه برنامجه آخر النهار، المذاع على قناة النهار، أن الأوقاف ملك للشعب المصري بأكمله وليست حكرًا على فرد أو جهة، معربًا عن تحفظه على تولي وزير يرتدي زيًا دينيًا مسؤولية هذا القطاع.

وطالب خالد أبو بكر بأن تكون إدارة دور العبادة تحت إشراف هيئة حكومية.

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