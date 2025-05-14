خبير: أمريكا تسعى لتعزيز نفوذها الاقتصادي عبر تصدير السلاح للشرق الأوسط

كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن التحركات الأمريكية الأخيرة، خصوصًا في منطقة الشرق الأوسط، تُظهر تبني الإدارة الأمريكية خطاب المظلومية، مشيرًا إلى أن واشنطن تُروج لفكرة أن "الدولار القوي هو من أنقذ الاقتصاد العالمي، والجيش الأمريكي هو من يحمي العالم".

وأوضح "فؤاد" خلال لقاء خاص مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأربعاء، أن هذا الخطاب يُستخدم كوسيلة للضغط السياسي والاقتصادي، في محاولة لفتح الأسواق أمام المنتجات الأمريكية، وزيادة صادرات السلع والبضائع الدفاعية، فضلًا عن دفع بعض الدول لتقديم مساهمات مالية للإدارة الأمريكية في إطار ما يشبه التكلفة مقابل الحماية".

وأضاف الخبير الاقتصادي أن المنظور التجاري حاضر بقوة في الزيارة الحالية للمسؤولين الأمريكيين إلى المنطقة، حيث تسعى واشنطن إلى تعزيز نفوذها الاقتصادي من خلال اتفاقيات تسهّل تصدير السلاح والمنتجات الأمريكية إلى الشرق الأوسط.

وفي الشأن المصري، أكد أن حلول الأزمة الاقتصادية المصرية يجب أن تأتي من الداخل، عبر تبني إصلاحات حقيقية وتنشيط الإنتاج، مشددًا في الوقت نفسه على أن العثرات الاقتصادية التي تواجه مصر معظمها يأتي من الخارج، سواء بسبب الأوضاع الإقليمية أو المتغيرات في النظام الاقتصادي العالمي.