متحدث الصحة: الذكاء الاصطناعي وسيلة لتحسين الخدمة وليس بديلاً للعنصر البشري

كتبت -داليا الظنيني:

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن اجتماعًا مهمًا عقد اليوم بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، تناول سبل جذب الاستثمارات في القطاع الصحي، والتوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن خطة تطوير المنظومة الصحية في مصر.

وأوضح عبدالغفار، في مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن التوجه الجديد يندرج ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل التي أُقرت بالقانون رقم 2 لسنة 2018، والذي يهدف إلى تمكين المواطن من اختيار مقدم الخدمة سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، داخل بيئة صحية تنافسية تضمن رفع جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتزيد من عدد الأسرّة والمراكز الطبية، وتعزز كفاءة القطاع الصحي بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة على أن الدولة لا تعتبر الذكاء الاصطناعي بديلاً للعنصر البشري، بل وسيلة لتعزيز الأداء وتحسين الخدمات، مؤكدًا أن هناك تدريبًا ممنهجًا للشباب والعاملين في القطاع الصحي لضمان استفادتهم من هذه التكنولوجيا الحديثة.

وأوضح أن "الذكاء الاصطناعي جاء ليعزز من كفاءة العاملين في المنظومة الصحية، ويُسهم في رفع جودة الخدمة وزيادة الإنتاجية، وليس لإلغاء دور الإنسان".

كما أكد أن الرئيس السيسي شدد على أهمية توطين صناعة الدواء، بما يدعم الأمن الدوائي الوطني ويعزز من قدرة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين من المستحضرات الطبية.