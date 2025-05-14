هل يحق للمرأة أن تطلب من زوجها تعديل شيء في مظهره؟

كتب - داليا الظنيني:

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من حق الزوجة أن تطلب من زوجها تعديل شيء في مظهره، كأن تطلب منه أن يربي لحيته أو يحلقها، طالما أن هذا الطلب لا يخالف الشرع أو العرف أو العقل.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء أن القاعدة العامة تقول إن أي إنسان من حقه يطلب من إنسان آخر أي شيء ما دام في إطار المباح عقلاً وشرعاً وعرفاً، وده مش بس بين الزوجين، ده ينطبق على أي علاقة بين الناس، سواء أصدقاء أو أقارب أو أزواج".

وأشار إلى أن قول البعض "أنا كده من زمان، وهي وافقت عليا كده"، ليس حُجة تمنع النقاش أو التغيير، قائلاً: "دي مرحلة تانية، لكن المرحلة الأولى هي إن الطلب في حد ذاته مباح ومشروع طالما لا يخالف العقل أو الشرع أو العرف".

وتابع: "لما الزوجة تطلب من زوجها حاجة تتعلق بالهيئة، ده بيتم في إطار من الحوار والتفاهم، للوصول إلى ما يحقق المودة والرحمة بين الزوجين، المودة والرحمة مش حاجة بنمسكها بإيدينا، دي سلوك ونظام حياة".

وأكد أن العلاقة الزوجية قائمة على التفاهم والتنازل المشترك، طالما لا يوجد مخالفة شرعية أو عرفية أو عقلية، مستشهدًا بقول الله تعالى: "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة".