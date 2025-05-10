الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في احتفالات عيد النصر في موسكو



كتب-محمد سامي:

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عاد إلى أرض الوطن بسلامة الله، قادمًا من العاصمة الروسية موسكو، بعد مشاركته في احتفالات عيد النصر التي نظمتها روسيا بمناسبة الذكرى السنوية لانتصار الشعب السوفيتي في الحرب العالمية الثانية.

وأضاف المتحدث أن زيارة الرئيس السيسي إلى موسكو قد جاءت تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث شارك سيادته في الفعاليات الرسمية التي شهدت حضور عدد من قادة العالم، تم خلالها استعراض ما تحقق من انتصارات تاريخية، فضلًا عن تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.