ماكرون: يمكننا صنع الرخاء للشعبين المصري والفرنسي

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه يقف دائمًا الى جانب مصر لأنه شريك موثوق فيه، منوهًا بأن الاستثمار في مصر هو استثمار في بلد مستقر ولديه امكانيات هائلة.

وأضاف ماكرون، في منتدى رجل الأعمال المصري الفرنسي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أننا نعيش في عالم يتزايد فيه الشك ولابد أن تخطو كل دولة في طريق الاستقلالية.

وأوضح، أنه يمكننا صنع الرخاء للشعبين المصري والفرنسي، من أجل مستقبل أفضل للبلدين، مشيرًا إلى أنه يرغب في توسيع الشراكة في مجال الصحة بمصر.

وأضاف أنه لابد من التعاون أيضا في مجال الطاقة لأن هذا المجال مهم جدًا للجميع، مشيرًا إلى أن هناك فرصة لتطوير محور بين أوروبا وشمال أفريقيا في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن مصر قوة جيوسياسية وعسكرية كبرى وهناك قدرة وإمكانات للتنمية في مصر.

وتابع: "شركاتنا سوف تستثمر في توظيف المواهب المصرية ونريد أن تبقى مصر الدولة التي تدرب أكبر عدد ممكن من الناطقين باللغة الفرنسية في المنطقة".

وأكمل: "نعبر عن ثقتنا وإرادتنا بالذهاب بالشراكة الاستراتيجية إلى أبعد مدى".