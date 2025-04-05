3 صور ترصد اكتشاف المذنب SWAN25F

كتب- محمد نصار:

تمكن مرصد الختم الفلكي من تصوير المذنب SWAN25F صباح اليوم السبت 5 إبريل 2025 من أبو ظبي، حيث أجرى أرصادًا قياسية (Astrometry) لموقع المذنب، يتم من خلاها تحديد موقع المذنب بشكل دقيق وتغيره مع الوقت، وتم إرسالها إلى الاتحاد الفلكي الدولي، وتم إدراجها فعلًا في قاعدة بيانات الأرصاد.

وبحسب بيان، السبت، ‏يشار إلى أن هذا المذنب تم اكتشافه قبل عدة أيام، وحتى الآن لم يعط اسمًا أو رقمًا دائمًا حيث أنه ما زال في مرحلة تأكيد الاكتشاف.

وبناءً على ذلك، فإن أرصاد مرصد الختم الفلكي ستدرج من ضمن الأرصاد التي ساهمت في تأكيد اكتشاف المذنب وقامت بتحديد مداره بشكل دقيق، ولغاية الآن فهي الأرصاد العربية الوحيدة في قاعدة البيانات.

ويبلغ لمعان المذنب الآن من القدر 12، أي أنه لا يُرى حاليًا إلا من خلال التلسكوب.

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