السبت.. فرقة الإنشاد الديني تحيي أمسية فنية بمعهد الموسيقى العربية

كتب- محمد شاكر:

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، أمسية فنية، تحييها فرقة الإنشاد الديني، وذلك في الثامنة مساء يوم السبت المقبل على مسرح معهد الموسيقى العربية.

وذكرت دار الأوبرا المصرية، أن برنامج الأمسية يتضمن تقديم مجموعة مختارة من المؤلفات الروحانية والابتهالات إعداد وتحفيظ حسام صقر منها: "نعمة من جلائل الآلاء ، نور عرش الله، حب النبى والآل دينى، يا أيها النبى ، الليلة حلوة ، فؤادى غدا، حبيب قلبي محمد، ما شممت الورد ، بحبك وبريدك ، لأجل النبي، أسماء الله الحسنى ودويتو (صلى الله على طه، النبى ذاك الإمام) ،يا طيبة- وديلى سلامى - صلوا على من ذكر الله - وسلام على النبي".. أداء كلا من أشرف زيدان ، حاتم زايد ، أحمد حسن ، حسام صالح ، محمد حسين ، محمد الجزار ، محمد نشأت ، وكريم زيدان.

وأشارت الأوبرا إلى أن فرقة الإنشاد الديني تأسست على يد الموسيقار الراحل عبد الحليم نويرة في عام 1972، وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائي الديني، وتخصصت في تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبني الأصوات الشابة الواعدة على الأناشيد والابتهالات الدينية، حيث شاركت في إحياء جميع المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية و دمنهور.

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