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الحكومة توافق على إنشاء كلية العلوم الصحية التطبيقية بجامعة القاهرة الجديدة

01:42 م الثلاثاء 29 أبريل 2025

الدكتور مصطفي مدبولي

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كتب- محمد سامي:


وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء كلية العلوم الصحية التطبيقية بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، بمحافظة القاهرة، في خطوة تستهدف دعم المنظومة التعليمية في مجال العلوم الصحية التطبيقية، وفتح آفاق جديدة أمام الطلاب للحصول على تعليم تقني متخصص يتماشى مع المعايير الدولية.

ويأتي إنشاء الكلية الجديدة ضمن خطة الدولة لإتاحة برامج تعليمية متخصصة تهدف إلى تأهيل الخريجين وفقًا لأحدث النظم العالمية، ليكونوا نواة أساسية لدعم المشروع القومي لإنشاء كيان ضخم لإنتاج وتطوير الأجهزة التعويضية الموجهة لذوي الهمم وكبار السن، بما يسهم في تلبية احتياجات المجتمع في هذا المجال الحيوي.

كما وافق المجلس على تعديل مسمى "كلية تكنولوجيا العلوم الصحية"، الوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2929 لسنة 2022، ليصبح "كلية العلوم الصحية التطبيقية"، وذلك في ضوء ما أظهرته التجارب الدولية من أهمية توحيد المسمى الأكاديمي وفق ما هو معمول به عالميًا، وبما يعكس الطابع التطبيقي والمحتوى المهني للبرامج الدراسية التي تقدمها هذه الكليات.

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مصطفي مدبولي الحكومة إنشاء كلية العلوم الصحية التطبيقية جامعة القاهرة الجديدة
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