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نقل د. أحمد عمر هاشم للمستشفى بعد تعرضه لحالة إغماء

01:00 م الإثنين 28 أبريل 2025

الدكتور أحمد عمر هاشم

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشف مصدر مقرب من الدكتور أحمد عمر هاشم، أن عضو هيئة كبار العلماء أصيب بحالة إغماء صباح اليوم، وتم نقله لإحدى مستشفيات القاهرة.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، الاثنين، إن الدكتور أحمد عمر هاشم أجرى قبل عدة أيام فحوصات دورية بإحدى مستشفيات القاهرة للاطمئنان على صحته، وعاد بعدها إلى المنزل مرة أخرى.

وأشار المصدر إلى أن الدكتور أحمد عمر هاشم يجري حاليا فحوصات بإحدى مستشفيات القاهرة للاطمئنان على صحته.

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