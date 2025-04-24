بحضور شعراوي.. تفاصيل اجتماع أمانة العمال بحزب الجبهة الوطنية

كتب-عمرو صالح:

شهد اجتماع الأمانة المركزية للعمال بحزب الجبهة الوطنية نقاشًا وتفاعلًا كبيرًا بين الحضور حول مقترحات تعزيز دور الأمانة وآليات التنسيق بين الأمانة المركزية وأمانات المحافظات وسبل التعاون بينهما بما يضمن تكامل الجهود وتحقيق الأهداف المرجوة، وعرض أفكار ورؤى تصب في صالح العمال والمواطن المصري، كما تم تناول الاستعداد للانتخابات النقابية العمالية خلال الشهور المقبلة، بالإضافة إلى انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب والمحليات.

وناقشت الأمانة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وأمين العمال بالحزب، وبحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية الأسبق، نائب رئيس الحزب، واللواء أحمد سعد فخر، أمين العضوية بالحزب، خطة العمل للمرحلة المقبلة، لبدء التنفيذ على مستوى محافظات الجمهورية.

ووجه اللواء محمود شعراوي، رسالة للعمال بأن يحافظوا على مصر، ويكونوا في الصفوف الأولى للدفاع عنها في الداخل والخارج، كما هنأ عمال مصر بمناسبة قرب عيدهم أول مايو، مقدمًا الشكر والتقدير لكل الأيادي التي تبني وتعمل بلا كلل وتسخر جهدها وعزمها لبناء كل شبر في أرض الوطن، مطالبًا العمال ببذل قصارى جهدهم من أجل نهضة الدولة المصرية الحديثة.

من جانبه، وجه اللواء أحمد سعد، الشكر والتقدير لأعضاء أمانة العمال على جهودهم في تنمية العضوية بالقطاعات العمالية المختلفة، مؤكدًا ضرورة تبني رؤية شاملة للقضايا التي تمس شرائح واسعة من العمال، والتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية لإيجاد حلول واقعية ومستدامة.

من جانبه استعرض النائب عادل عبد الفضيل ، خطة عمل الأمانة وأولوياتها، مؤكدًا على أهمية التواجد الفعّال بين العمال في المواقع المختلفة لعمل توعية وتثقيف مستمر بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ، مشددا على أولوية الأمانة هي العامل، لذلك يتم التعامل مع شكاواهم والاستماع لمطالبهم العادلة و احتياجاتهم والوقوف خلفهم والدفاع عن حقوقهم وإيجاد حلول وآليات تنفيذية لدمجها في توصيات تشريعية وتنفيذية، لمنع التلاعب بعقولهم من قبل الأطراف المعادية للدولة المصرية.

وقال "عبد الفضيل": إن المرحلة المقبلة سوف تشهد تدريب وتثقيف للقيادات داخل الأمانة لحث العمال على العمل لزيادة الإنتاج وتنميته، مؤكدا أن العمال هم الركيزة الأساسية لأي اقتصاد ناجح، ويستحقون الرعاية والاهتمام من قبل الحزب والدولة.

وأضاف أمين العمال بالحزب، أن المرحلة المقبلة سوف تشهد التركيز على حصر العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع على مستوى الجمهورية، كما سيتم بحث أهم القضايا العمالية التي تمس العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة ، وقطاع الأعمال العام والقطاع العام ، فضلا عن العاملين بالقطاع الخاص.

وأشار إلي أنه سيتم عقد ندوات تثقيفية للتعريف بقانون العمل الجديد وأهم مميزاته بالنسبة للعامل وصاحب العمل ، فضلا عن قانون التأمينات الاجتماعية ، وقانون المنظمات النقابية العمالية، بالإضافة إلي عقد لقاءات مع كافة المسئولين لمناقشة وحل مشاكل العمال في كل قطاع من قطاعات الدولة.

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