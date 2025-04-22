برواتب تصل لـ4000 ريال.. فرص عمل متاحة في السعودية بهذه التخصصات

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، محمد جبران، اليوم الثلاثاء، عن توفير 7 فرص عمل لكوادر مصرية للعمل في شركة "نظم الخليج للسلامة - جسكو" في السعودية. وأوضح الوزير أن التخصصات المطلوبة تشمل عدة وظائف تتراوح رواتبها بين 2500 و4000 ريال سعودي شهريًا.

التخصصات المطلوبة هي:

مهندس ميكانيكي: براتب 4000 ريال شهريًا، يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، مع خبرة من 5 إلى 8 سنوات في مجال التركيبات والصيانة وأنظمة مكافحة وإنذار الحريق، ويجب أن يكون العمر لا يزيد عن 30 سنة، وأن يجيد اللغة الإنجليزية، ولديه رخصة قيادة.

مهندس كهربائي: براتب 4000 ريال شهريًا، يشترط أن يكون حاصلاً على شهادة بكالوريوس في الهندسة الكهربائية، مع خبرة من 5 إلى 8 سنوات في نفس المجالات المذكورة أعلاه، على أن يكون العمر لا يزيد عن 30 سنة، وأن يجيد اللغة الإنجليزية، ولديه رخصة قيادة.

فني هندسة كهربائية (عدد 2): براتب 2500 ريال شهريًا، يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على دبلوم فني صناعي أو ما يعادله، مع خبرة من 3 إلى 8 سنوات في مجال تركيبات أنظمة إنذار الحريق وكاميرات المراقبة وبرمجة اللوحات والتمديدات الكهربائية، وأن يكون العمر لا يزيد عن 26 سنة.

فني أجهزة إلكترونية: براتب 2500 ريال شهريًا، يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على دبلوم فني صناعي أو ما يعادله، مع خبرة من 3 إلى 8 سنوات في نفس المجالات المذكورة، وأن يكون العمر لا يزيد عن 26 سنة.

فني صيانة ميكانيكية: براتب 2500 ريال شهريًا، يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على دبلوم فني صناعي أو ما يعادله، مع خبرة من 3 إلى 8 سنوات في مجال التركيبات والصيانة وأنظمة مكافحة الحريق وإنذار الحريق. يجب أن يكون العمر لا يزيد عن 26 سنة.

سباك: براتب 2500 ريال شهريًا، يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على دبلوم فني صناعي أو ما يعادله، مع خبرة من 3 إلى 8 سنوات في مجال التركيبات والصيانة وأنظمة مكافحة الحريق، مع القدرة على قراءة المخططات وتنفيذها.

وأوضحت هبة أحمد، مدير إدارة التشغيل بالوزارة، أن التقديم لهذه الفرص يبدأ من اليوم الثلاثاء 22 مايو 2025، ويستمر لمدة 5 أيام. يمكن للراغبين في التقديم إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني: employment@labour.gov.eg.