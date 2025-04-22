قدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025

كتب- محمد عبدالناصر:

يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي 2025 يوم الجمعة المقبلة، والتي تكون الجمعة الأخيرة في شهر إبريل، ويستمر حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادى.

ويتم تعديل تعديل الساعة يوم الجمعة سواء في تطبيق التوقيت الصيفي أو التوقيت الشتوى، كونه يوم إجازة رسمي.

ولضبط الساعة على التوقيت الصيفي يتم تقديمها 60 دقيقة وذلك اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

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