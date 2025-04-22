رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الشعب المصري بعيد القيامة وشم النسيم

كتب - نشأت على:

وجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تهنئة فى بداية الجلسة العامة، صباح الثلاثاء، للشعب المصرى بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم.

جاء نصها كالتالى:

احتفلت مصر فى اليومين الماضيين بعيد القيامة المجيد، وشم النسيـــم، فباسمكــم جميعاً وباسمــى، نتوجه بخالص التهنئة للشعب المصرى بوجه عام، وللأخوة المسيحيين بوجه خاص.

ولا يفوتنا في الوقت ذاته، أن نتقدم كذلك بخالص العزاء للأخوة المسيحيين فى مصر بوجــه خاص، والعالـــم أجمع بوجـــه عـــام لوفـاة البابــا فرنسيـــــس، بابا الفاتيكان.

فقد كان مثالاً للسلام والمحبة والتسامح، وصوتاً نقياً من أصوات الحكمة، وعقلا مضيئا من عقول التسامح، وقلبا نابضا يحب الخير للناس جميعاً، وقد ظهر ذلك جلياً في جهوده الدائمة فى نشر السلام، ومناصرة قضايا الضعفاء واللاجئين والمظلومين، وبوجه خاص الدفاع عن فلسطين، وأهل غزة المضطهدين.

نسأل الله العلى القديــر أن يمنحـــه الراحة الأبدية، وأن يلهم عائلته ومحبيه الصبر والسلوان.