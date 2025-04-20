السيسي مهنئًا الأقباط بعيد القيامة: أتمنى لكم عيدًا سعيدًا مليئًا بالخير والبركات

كتب- محمد نصار:

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الأقباط في مصر بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وقال "السيسي"، عبر حسابه على فيسبوك: أبناء مصر الأقباط، أتوجه إليكم بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، داعيًا الله تعالى أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يبقيها دائمًا منارةً للتسامح والتعايش بين جميع أبنائها، وأن تزدهر فيها قيم المحبة والسلام التي توحّدنا تحت راية الوطن الواحد.

وأضاف رئيس الجمهورية: أتمنى لكم عيدًا سعيدًا مليئًا بالخير والبركات، ولعائلاتكم كل السعادة والسرور.. كل عام وأنتم بخير.. كل عام وأنتم بخير، وعيد قيامة مجيد.

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